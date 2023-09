Tarife Warnstreiks an Ex-Kernkraftwerks-Standorten: Brandenburg, MV Von dpa | 20.09.2023, 17:04 Uhr | Update vor 50 Min. Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mitarbeiter an den ehemaligen Kernkraftwerks-Standorten der DDR sind am Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Damit will die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie, Energie (IGBCE) den Druck auf den Arbeitgeberverband AVEU in der Tarifrunde für die Energie- und Versorgungswirtschaft erhöhen. Zu Arbeitsniederlegungen sind die Beschäftigten der Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (EWN) im vorpommerschen Lubmin und im brandenburgischen Rheinsberg aufgerufen.