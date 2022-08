ARCHIV - Viele tote Fische treiben im Wasser des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Umwelt Wasserbehörde: Kein zusätzliches Wasser in Oder geleitet Von dpa | 14.08.2022, 18:49 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Oder hat die polnische Wasserbehörde Berichte dementiert, wonach zwischen Ende Juli und Anfang August Wasser aus polnischen Staubecken in den Fluss eingeleitet worden sein soll. Dies seien falsche Informationen, die in polnischen und deutschen Medien verbreitet würden, hieß es in einer Mitteilung der Behörde am Sonntag laut Nachrichtenagentur PAP. Demnach sei der kurzzeitige Anstieg des Wasserspiegels auf die Wetterbedingungen zurückzuführen. „In Tschechien kam es Ende Juli zu heftigen Regenfällen, die sich auf den Durchfluss und den Wasserstand der Oder auswirkten“, heißt es in der Stellungnahme.