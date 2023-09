Jahresbericht Wirtschaftskraft im Osten gleicht sich langsam dem Westen an Von dpa | 25.09.2023, 15:07 Uhr | Update vor 53 Min. Industrie Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra up-down up-down

Die Lebensverhältnisse gleichen sich 33 Jahre nach der Deutschen Einheit langsam weiter an, doch sind Löhne und Wirtschaftskraft in Ostdeutschland immer noch niedriger als im Westen. Dies geht aus dem Jahresbericht zur Deutschen Einheit hervor, aus dem das Nachrichtenportal „The Pioneer“ am Montag vorab zitierte. Offiziell veröffentlicht wird der Bericht am Mittwoch.