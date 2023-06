Ostdeutsches Wirtschaftsforum Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Wirtschaftsforum Woidke: Für Fachkräftegewinnung Land ohne Rassismus nötig Von dpa | 12.06.2023, 16:55 Uhr

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat vor wirtschaftlichem Schaden für Deutschland in Folge von Rassismus gewarnt. „Wir brauchen ausländische Fachkräfte in unserem Land“, sagte Woidke am Montag beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow. „Dazu braucht es ein Land, das wirklich mit Ausländerfeindlichkeit und mit Rassismus nix zu tun hat. Das ist ein Schaden für die Wirtschaft unseres Landes.“ Fehlende Fachkräfte seien heute schon „der limitierende Faktor für das Wachstum der Wirtschaft“, sagte der Regierungschef.