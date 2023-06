Musiker Biermann Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Musiker Wolf Biermann: DDR hinterließ bleibende seelische Schäden Von dpa | 30.06.2023, 16:37 Uhr

Menschen aus der DDR haben Liedermacher Wolf Biermann zufolge zu viel erdulden müssen und deswegen bleibende Seelenschäden erlitten. „Die Ostdeutschen sind nach zwei Diktaturen hintereinander doppelt geprägt. Kaputte Häuser und Straßen kann man in 30 Jahren wieder aufbauen, kaputte Menschen dauern etwas länger“, sagte der 86-Jährige dem „Tagesspiegel“ (Samstagsausgabe). „Wir alle gehen nicht nur kaputt an den Schlägen, die wir einstecken, sondern auch an den Schlägen, die wir nicht austeilen.“