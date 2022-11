Ankunft des Weihnachtsmannes in Himmelpfort Foto: dpa up-down up-down Himmelpfort Wunschzettel kommen aus der ganzen Welt Von dpa | 15.11.2022, 16:53 Uhr

Mit einem umweltfreundlichen Elektrofahrzeug ist der Weihnachtsmann am Dienstag in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) eingetroffen. Bis Heiligabend werde er unterstützt von 20 fleißigen Weihnachtsengeln wieder die Kinderbriefe aus aller Welt lesen und beantworten, teilte die Deutsche Post mit.