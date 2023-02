Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Gesellschaft Zukunftszentrum: Ideen anderer Bewerber einbeziehen Von dpa | 15.02.2023, 15:13 Uhr

Nach der Jury-Entscheidung für Halle als Standort für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation hat sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) dafür ausgesprochen, auch Ideen und Vorstellungen anderer Bewerberstädte mit einzubeziehen. „Das Zukunftszentrum wird seinen Sitz in Halle haben, aber es ist kein Zentrum für Halle, sondern für ganz Deutschland“, sagte Haseloff am Mittwoch. „Auf Grundlage der gemeinsamen Transformationserfahrungen in Deutschland und bei unseren östlichen europäischen Nachbarn können wir unser gemeinsames künftiges Zusammenleben gestalten.“