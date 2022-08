Polizeiauto mit Blauchlicht Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo up-down up-down Ostprignitz-Ruppin Zwei Lkw-Unfälle: Sperrungen auf der Autobahn 19 Von dpa | 29.08.2022, 19:24 Uhr

Zwei Lkw-Unfälle haben am Montag für Sperrungen auf der Autobahn 19 gesorgt. Nahe der Grenze zu Brandenburg sei in Mecklenburg-Vorpommern ein Lkw in Fahrtrichtung Berlin in den Straßengraben geraten, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Wegen der Bergungsarbeiten sei die Fahrtrichtung zwischen Röbel und Wittstock voll gesperrt. Einen Bericht der „Schweriner Volkszeitung“, wonach der Fahrer alkoholisiert war, konnte er nicht bestätigen.