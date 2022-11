Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ostprignitz-Ruppin Zwei Männer sterben bei Unfall: Grund für Flucht unklar Von dpa | 28.11.2022, 09:04 Uhr

Nach dem Tod zweier Männer bei einem Autounfall auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle nahe Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) gehen die Ermittlungen weiter. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neuruppin sagte, wurde ein technischer Gutachter von der Staatsanwaltschaft eingesetzt, dessen Untersuchungen aber noch nicht abgeschlossen sind. Nach bisherigen Ermittlungen war der Wagen des 42-jährigen Fahrers am frühen Sonntagmorgen zwischen Wittstock und Biesen mit vermutlich sehr hoher Geschwindigkeit gegen einen Straßenbaum geprallt, so dass der vordere Teil des Fahrzeugs extrem zusammengestaucht wurde. Warum die Männer vor der Kontrolle flüchteten, blieb weiter unklar.