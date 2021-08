Aktivistin mit Downsyndrom : Natalie Dedreux: „Man darf uns nicht wie Kinder behandeln“

Natalie Dedreux hat Angela Merkel eine wichtige Frage zu Spätabtreibungen gestellt. Doch die Antwort der Kanzlerin gefiel ihr gar nicht. Denn für die Aktivistin ist klar: "Das Downsyndrom ist cool".

Köln | Wer wissen will, was Natalie Dedreux wichtig ist, besucht sie am besten in ihrem Arbeitszimmer. Im großzügigen Altbau im Kölner Stadtteil Mülheim erfährt man viel über sie. Da sind zum Beispiel die Herzen an der Wand, die sie von ihrem Freund geschenkt bekommen hat. Ihre glühende Karnevalleidenschaft sieht man sofort, denn auf dem Sofa liegt ein Beute...

