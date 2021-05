Viraler Tweet : Jan Böhmermann vergleicht FDP wegen Rundfunkbeitragsplänen mit der AfD

Die FPD will den Rundfunkbeitrag senken und Fernseh- und Hörfunkkanäle reduzieren. Jan Böhmermann kritisiert das scharf.

Hamburg | Die FDP hat am Wochenende beim Bundesparteitag in Berlin ihr Programm für die anstehende Bundestagswahl verabschiedet. Nun sorgt ein Punkt des Wahlprogramms, der ohnehin nur mit knapper Mehrheit beschlossen wurde, auf Twitter für Unruhe. Die Partei will den Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) kürzen und die Vielfalt der Fernseh- und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.