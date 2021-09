CDU-Kanzlerkandidat im Porträt : Bundestagswahl 2021: Kann Armin Laschet es noch drehen?

Zweifel an seiner Eignung für höchste Ämter begleiten Armin Laschet von jeher in seiner politischen Karriere. Trotzdem war er erfolgreich. Und jetzt?

Berlin | Als Armin Laschet in diesen Tagen die Merkel-Biografie aus der Feder des FAZ-Journalisten Ralph Bollmann in Berlin vorstellt, fragt ihn die Moderatorin nach seinem Merkel-Moment. Laschet überlegt nicht lange. In dem Buch wird beschrieben, wie der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm den Wunsch des damaligen Politik-Neulings Merkel nach einem Ken...

