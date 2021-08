Höfesterben vor der Bundestagswahl : Bauer Georg und die Schweine: Der Politik gehen die Landwirte aus

Die kommende Bundesregierung wird agrarpolitisch aufs Tempo drücken müssen, sonst sind bald keine Bauernhöfe mehr da, die gesellschaftliche Vorstellungen einer besseren Tierhaltung umsetzen. Ein Bauer aus Niedersachsen berichtet.

Schwerin | Mitte Juli war es, da musste einfach mal raus in die Welt, was sich bei Georg Wernke-Schmiesing aufgestaut hatte. Der 32-Jährige nahm sein Mobiltelefon in die Hand und tippte: „Ich habe Zukunftsangst.“ Ein Gefühl, das viele Landwirte kennen. „Bauer Georg“ – so nennt sich der 32-Jährige im Kurznachrichtendienst Twitter – ist einer von ihnen. Related ...

