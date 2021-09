Live-Wahlsendung : Philipp Amthor nicht zufrieden: „Historische Niederlage“ für die CDU

Am Abend der Bundestagswahl ist der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor zu Gast in der Live-Wahlsendung der Mediengruppe NOZ /mh:n MEDIEN. Nach Bekanntgabe der ersten Prognosen sprach er von einer historischen Niederlage für die CDU.

Schwerin | CDU-Direktkandidat Philipp Amthor nennt das Ergebnis der CDU in Mecklenburg-Vorpommern eine "historische Niederlage". Man werde danach nicht zur Tagesordnung übergehen, sagte er in der Live-Wahlsendung der Mediengruppe NOZ /mh:n MEDIEN. Eine Notwendigkeit für personelle Diskussionen in der Landespartei sieht der Bundestagsabgeordnete jedoch nicht. ...

