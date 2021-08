„Land schafft Verbindung“ : Bauern-Anführer Anthony Lee: Der Vermittler zwischen den Welten

Bauern-Anführer Anthony Lee ist vieles: Vater, CDU-Kommunalpolitiker, Hotel- und Cafébetreiber und einer der zwei bundesweiten Sprecher von „Land schafft Verbindung“. Ein Besuch auf seinem Hof in Rinteln.

Rinteln | An diesem warmen Tag ist Anthony Lee vor allem Landwirt. Die Getreideernte steht an und Lee, graue Haare, Markenhemd und Arbeiterstiefel, steht vor den Silos auf seinem Hof im niedersächsischen Rinteln. Er stützt die Hände in die Hüfte, zieht seine Brille auf die Nase und guckt sich den Hafer an. Dann nimmt er sich mit der Hand einen kleinen Getreideh...

