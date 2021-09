Mecklenburg-Vorpommern : Merkels Abschiedsworte im Wahlkreis 15

Nach über 30 Jahren tritt Angela Merkel nicht mehr als Bundestags-Direktkandidatin in Mecklenburg-Vorpommern an. Eine Ära geht zu Ende. Für ihren Abschied vor Ort nahm sie sich Zeit.

Greifswald/Marlow | Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat drei Tage vor der Bundestagswahl ihren bisherigen Wahlkreis 15 im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns besucht. „Ich wollte nochmal Arrivederci sagen“, erklärte Merkel auf dem Wochenmarkt in Greifswald einer Blumenverkäuferin. Bei der Bundestagswahl am Sonntag tritt die 67-Jährige nicht mehr an. Seit 1990 holte Mer...

