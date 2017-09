Linke MV : Zum Jubeln aufgefordert: Linke definiert neue Rolle

vergrößern 1 von 1 Foto: Karin koslik 1 von 1

von Karin Koslik

erstellt am 24.Sep.2017 | 21:10 Uhr

Es bedurfte erst der Aufforderung der Landesvorsitzenden Heidrun Bluhm, bevor sich auf der Wahlparty der Linken in der Schweriner „Ritterstube“ die Stimmung löste und Beifall aufbrandete. Sie stehe hier mit einem freudigen Gesicht, erklärte Bluhm, die mutmaßlich zum vierten Mal in den Bundestag gewählt wurde – „und ich hoffe, dass ihr auch alle eins macht. Denn wir haben zugelegt!“ Eine knappe Viertelstunde zuvor, als die erste Prognose über die beiden Großbild-Leinwände flimmerte, war das offenbar längst nicht allen bewusst geworden.

Zu sehr konzentrierten sie sich auf das schlechte Abschneiden der bisherigen Koalitionäre CDU und SPD. Und zu gespannt wurde auf das Abschneiden der AfD gewartet – das mit einem kollektiven Aufstöhnen kommentiert wurde. „Ich hatte erwartet, dass die AfD reinkommt, aber die 13,5 Prozent aus der Hochrechnung hatte ich eher für die Linke gedacht“, gestand Franziska Sip, die an einem der Stehtische das Geschehen verfolgte. „Wir polarisieren nicht so wie die AfD, da müssen wir nachlegen“, forderte die junge Genossin.

Auch Heidrun Bluhm betonte, dass die Linke jetzt eine neue Rolle hätte: gegen den Rechtsruck in Deutschland eine Alternative darzustellen. Das sei mindestens so schwierig wie die Oppositionsführerschaft in der letzten Legislaturperiode, in der die Regierungskoalition über 80 Prozent der Mandate auf sich vereinte und die Opposition es schwer hatte, überhaupt wahrgenommen zu werden. Aber: „Fakt ist, dass CDU und SPD es vergurkt haben“, so Bluhm.

Und dann zeigte ihr Optimismus endlich Wirkung. Der Tag sei lange nicht vorbei und vor allem die Stimmen der Briefwähler nicht ausgezählt, gab sich André Walther, Direktkandidat im Wahlkreis 12, kämpferisch. Und an den Tischen wurde noch lange über die neue Rolle der Linken diskutiert.

