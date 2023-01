Die Zeiten, dass jeder Bürger in Deutschland einen kostenlosen Corona-Test machen konnte, sind schon lange vorbei. Archivfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Änderung der Testverordnung Kein kostenloses „Freitesten“ mehr: Angebot von Corona-Tests wird weiter beschränkt Von dpa | 13.01.2023, 11:02 Uhr

Einen kostenlosen Corona-Test bekommen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland in wenigen Tagen nur noch in ganz wenigen Fällen. Sich nach einer Infektion mit Bescheinigung „freizutesten“ sei nicht mehr nötig.