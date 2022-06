Gesundheitsminister Karl Lauterbach beobachtet die hohen Infektionszahlen mit Sorge. FOTO: dpa/Michael Kappeler Hohe Infektionszahlen Gesundheitsminister Lauterbach: Corona-Sommerwelle ist Realität geworden Von dpa | 15.06.2022, 14:04 Uhr

In den vergangenen beiden Corona-Sommern gingen die Infektionszahlen stets verlässlich nach unten. Doch in diesem Jahr ist es anders. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht sich in seiner Annahme einer Sommerwelle bestätigt.