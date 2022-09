Der Omikron-Impfstoff von Biontech wird in der EU zugelassen. Foto: Robyn Beck/AFP up-down up-down Angepasste Corona-Impfstoffe Zulassung für Omikron-Impfstoffe: Dann sind sie in Deutschland verfügbar Von afp, dpa | 01.09.2022, 16:00 Uhr

Die Zulassung in der EU für die auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna ist da. Sie sollen Schutz gegen die Omikron-Sublinie BA.1 bieten. In Deutschland spielen diese Viren mittlerweile allerdings keine Rolle mehr. Was das fürs Impfen bedeutet.