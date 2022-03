Auch die Spezifizität des jeweiligen Schnelltests ist entscheidend. Diese gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Test ein falsch positives Ergebnis anzeigt. Dazu welche Tests eine Omikron-Infektion zuverlässig erkennen, hat das Paul-Ehrlich-Institut eine Liste veröffentlicht. Hier wird jedoch nur die Sensitivität der Tests angegeben - also wie gut sie das Virus tatsächlich nachweisen. Außerdem wird aktuell die Zuverlässigkeit der Auswertung des Paul-Ehrlich-Instituts angezweifelt .

Ein positives Antigentestergebnis „zeigt bei hohen Inzidenzen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine Infektion korrekt an“. Das schreibt das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Webseite . Dennoch sind Schnelltests nicht so sicher wie PCR-Tests und können fälschlich ein positives Ergebnis anzeigen.

Überprüft wird das positive Ergebnis in der Regel mit einem PCR-Test. Doch was ist, wenn dieser negativ ausfällt? In so einem Fall ist eines der Testergebnisse vermutlich falsch. Aber auf welches Ergebnis sollte man sich verlassen?

Kann der PCR-Test falsch negativ sein?

Gerade wenn man Symptome hat, scheint eine Corona-Infektion bei positivem Schnelltest wahrscheinlich. Kann also auch der PCR-Test falsch negativ ausfallen? Grundsätzlich ist das Ergebnis des PCR-Tests zuverlässiger als das des Schnelltests, so das Bundesministerium für Gesundheit. Das liege daran, dass der PCR-Test im Labor ausgewertet wird. „Der PCR-Test gilt als Goldstandard, er ist also der zuverlässigste Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2“, schreibt das Ministerium auf der Webseite „ Zusammen gegen Corona“. Die Trefferquote von PCR-Tests liege bei 98 Prozent. Ein PCR-Test schlägt auch bei einer relativ geringen Viruslast an.

Dennoch könne es in seltenen Fällen vorkommen, dass ein PCR-Ergebnis falsch negativ ist - also der PCR-Test das Virus nicht nachweist, obwohl die Person infiziert ist. Das Gesundheitsministerium nennt drei seltene Szenarien, in denen ein falsch negatives Ergebnis möglich ist:

die Entnahme der Probe oder der Transport zum Labor ist unsachgemäß erfolgt

die Probe wurde sehr früh nach der Ansteckung entnommen, als kaum Viren vorhanden waren

es handelt sich bei dem PCR-Test um einen sogenannten PoC-PCR-Test (PoC-NAT-Test), der nicht im Labor, sondern vor Ort ausgewertet wird. Bei diesen Tests ist die Sensitivität etwas geringer als bei PCR-Tests. Die Wahrscheinlichkeit für ein falsch negatives Ergebnis ist etwas höher. Diese Tests werden teils in Notaufnahmen eingesetzt.

Zweifel am negativen PCR-Ergebnis: Wie soll man sich verhalten?

Besteht Zweifel am Ergebnis eines PCR-Tests, „kann es vorkommen, dass ein PCR-Test wiederholt wird, zum Beispiel, wenn die Krankheitszeichen sehr typisch für COVID-19 sind und zudem ein Kontakt mit einer infizierten Person stattgefunden hat“, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium. Dass ein PCR-Test zwei Mal falsch negativ ist, ist unwahrscheinlich.

Grundsätzlich gilt, dass auch ein PCR-Test nur eine Momentaufnahme ist. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, nach einem negativen PCR-Ergebnis mit dem Hausarzt zu besprechen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Auch ein weiterer Antigen-Test kann Beruhigung bringen.