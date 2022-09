Milde Symptome: Kanzler Olaf Scholz ist mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Nach Reise in Golfstaaten Kanzler in Isolation: Olaf Scholz positiv auf Corona getestet Von dpa | 26.09.2022, 12:05 Uhr

Kanzler Olaf Scholz ist nach seiner Reise in die Golf-Staaten mit dem Coronavirus infiziert. Er befindet sich in seiner Berliner Wohnung in Isolation.