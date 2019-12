Silvester : Die Welt begrüßt 2020

Schon um 11 Uhr vormittags nach Mitteleuropäischer Zeit sind die ersten Menschen im Jahr 2020. Silvester soll dieses Jahr recht klar und kalt werden. Geknallt wird wohl wie eh und je, auch wenn es umstritten ist.

von dpa

31. Dezember 2019, 08:52 Uhr

Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen in der Nacht zum Mittwoch das neue Jahr und die 20er Jahre willkommen. Der Inselstaat Samoa startet nach Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) schon um 11 Uhr vormittags als erstes Land der Welt ins neue Jahr.

Um 14 Uhr MEZ ist es in Sydney soweit, um 22 Uhr in Moskau. In Deutschland gab es vor Silvester erneut eine Debatte über den Sinn und Unsinn von Böllerei angesichts von Lärm, Klimaschutz und Aggressionen rund um die Jahreswechselnacht.

Die Deutsche Umwelthilfe warb dafür, für saubere Luft auf den Kauf von Feuerwerkskörpern zu verzichten. Der Verband der pyrotechnischen Industrie erwartet mit 133 Millionen Euro Umsatz ungefähr so viel Knallerverkauf wie im Vorjahr.

Vielerorts in der Republik soll ein Polizeiaufgebot Übergriffe wie in der Kölner Silvesternacht vor vier Jahren verhindern. Damals waren am Dom viele Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden.

Die größte Silvesterparty der Republik steigt wieder in Berlin am Brandenburger Tor. Angekündigt haben sich unter anderem die Boygroup East 17, die schwedische Rockband Mando Diao, die Sängerin Kerstin Ott und Schlagerstar Frank Zander. In der deutschen Hauptstadt sind zum ersten Mal Raketen und Böller nicht nur auf der Partymeile am Brandenburger Tor verboten.

Weil in den vergangenen Jahren in einigen Gebieten Berlins Gruppen junger Männer Böller auf Polizisten und Feuerwehrleute warfen, legte der Senat zwei zusätzliche Verbotszonen fest. Auf dem Alexanderplatz und in mehreren Straßen an der Pallasstraße in Berlin-Schöneberg darf niemand Feuerwerk dabei haben oder abfeuern. Rund 140 Beamte sollen in den beiden Zonen kontrollieren, ob sich alle daran halten.

Die Silvesternacht beginnt in Deutschland mit geringer Bewölkung mit Temperaturen von vier Grad bis minus ein Grad im Norden und ein bis minus sieben Grad in der Mitte Deutschlands sowie im Süden. Gegen Mitternacht könnte es dann nebelig werden - in der windarmen Nacht vor allem dank abgebrannter Feuerwerkskörper. Vor allem in den dicht besiedelten Regionen der Mitte, im Westen und im Süden sei dichter Nebel mit Sichtweiten teils unter 50 Meter zu erwarten, so der DWD.

Ursache seien die Staub- und Rußpartikel, die beim Abfeuern der Feuerwerkskörper entstehen. Sie dienen als Andockstation für kondensierenden Wasserdampf, aus dem Nebel besteht. Wie dicht der Nebel tatsächlich wird und wie lange er sich hält, variiere stark. In einigen Regionen dürfte die Sicht bis weit in den Neujahrstag hinein getrübt bleiben.