Am 24. Juni 2018 : Erdogan kündigt Neuwahlen in der Türkei an

18. April 2018, 15:24 Uhr Istanbul | In der Türkei soll es nach dem Willen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Sommer vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geben. Termin solle der 24. Juni 2018 sein, sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. Geplant waren die beiden gleichzeitig stattfindenden Wahlen bislang für November 2019. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat mit dem Vorsitzenden der ultranationalistischen MHP über die Möglichkeit vorgezogener Wahlen gesprochen. Erdogan und Devlet Bahceli seien am Mittwoch für etwa eine halbe Stunde zusammengekommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Wahlen sind als Abschluss der schrittweisen Einführung eines Präsidialsystems gedacht, für das im April 2017 eine knappe Mehrheit der Türken per Referendum gestimmt hatte. Bahceli, ein Unterstützer Erdogans, hatte am Dienstag den 26. August als Termin für eine vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahl gefordert. Die MHP ist formell Oppositionspartei. Ihr Vorsitzender Bahceli unterstützt Erdogan jedoch seit langem. Zur Parlamentswahl wollen die AKP und die MHP ein Wahlbündnis eingehen.









