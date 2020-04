Mehr als Italien : Großbritannien meldet 980 Todesfälle an einem Tag

Bisher hatte Italien an seinem bislang schlimmsten Tag am 27. März 969 Corona-Tote erfasst. Großbritannien verzeichnet nun erstmals mehr Todesfälle an einem einzigen Tag durch das Coronavirus.

von dpa

10. April 2020, 18:27 Uhr

Großbritannien hat erstmals mehr Todesfälle an einem einzigen Tag durch das Coronavirus verzeichnet als Italien.Die Zahl der Toten stieg bis zum Abend um 980, wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Freitag mitteilte. Italien hatte an seinem bislang schlimmsten Tag am 27. März 969 Tote erfasst.

