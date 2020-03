Spiele trotz Coronavirus : IOC-Mitglied kritisiert Olympia-Plan: «Unverantwortlich»

Die viermalige Olympiasiegerin Hayley Wickenheiser hat als erstes IOC-Mitglied deutliche Kritik am strikten Festhalten des Internationalen Olympischen Komitees an den Sommerspielen in Tokio geäußert.

von dpa

18. März 2020, 08:54 Uhr

«Die Krise ist größer - selbst als die Olympischen Spiele», schrieb die 41 Jahre alte Kanadierin bei Twitter. «Ich denke, dass das IOC mit einer solchen Überzeugung darauf besteht, dass es weitergeht, ist unverantwortlich und gefühllos.»

Das IOC hatte erneut bekräftigt, dass die Spiele trotz der Coronavirus-Pandemie am 24. Juli in der japanischen Hauptstadt eröffnet werden sollen. «Das IOC bleibt den Olympischen Spielen Tokio 2020 uneingeschränkt verpflichtet», teilte die Organisation nach einer Telefonkonferenz des Exekutivkomitees mit. «Da bis zu den Spielen noch mehr als vier Monate verbleiben, sind zum jetzigen Zeitpunkt keine drastischen Entscheidungen erforderlich.» Spekulationen zum jetzigen Zeitpunkt wären «kontraproduktiv».

Wickenheiser, einst eine der besten Eishockeyspielerinnen der Welt, ist seit 2014 IOC-Mitglied. «Sollen die Spiele abgesagt werden? Niemand weiß es zum jetzigen Zeitpunkt», schrieb sie. Aber «mit Sicherheit» zu sagen, dass sie stattfinden, sei «eine Ungerechtigkeit für die Athleten und die gesamte Weltbevölkerung», ergänzte Wickenheiser. «Wir müssen das Unbekannte anerkennen».