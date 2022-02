US-Präsident bestätigt : IS-Anführer bei US-Militäroperation getötet - Zivilisten unter Opfern

Mehrere Hundert Menschen wurden bei einem schweren Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in den vergangenen Wochen getötet. Nun hat das US-Militär in einer nächtlichen Militäroperation ihren Anführer getötet.

Das US-Militär hat nach Angaben des Weißen Hauses bei einem Einsatz im Nordwesten Syriens den Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Er habe den Einsatz in der vergangenen Nacht gegen Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi angeordnet, erklärte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag. Präsident Biden dankt US-Soldaten Biden, der auch der Obe...

