Gesundheit : Eine Allergie ist im Anflug

Tränende Augen und juckende Nase: Im Frühjahr beginnt die Pollenzeit.

von svz.de

25. März 2019, 15:24 Uhr

Die Nase läuft, die Augen tränen und kribbeln. Das nervt gerade eine Menge Menschen. Sie haben aber keinen Schnupfen, sondern eine Allergie! Das heißt: Ihr Körper reagiert auf sehr kleine Pflanzenteile in der Luft, die Pollen. Davon fliegen im Frühjahr viel mehr herum als etwa im Winter, weil jetzt viele Pflanzen blühen.

Eigentlich sind Pollen harmlos, wenn man sie einatmet. Für Menschen mit einer Allergie ist das anders. Ihr Immunsystem sieht bestimmte Pollen wie etwa von Haselsträuchern oder Gräsern fälschlicherweise als Bedrohung an. Der Arzt Thomas Fuchs ist Experte für Allergien. Er erklärt, was passiert, wenn ein Allergiker Pollen einatmet: „Das Immunsystem reagiert darauf und schüttet bestimmte Botenstoffe aus“. Diese stammen aus Zellen, die Kontakt mit den Pollen hatten und etwa in der Nase sitzen. Deshalb schwellen bei einer Allergie die Schleimhäute in der Nase an und man bekommt schlecht Luft oder muss niesen. Gegen eine Pollen-Allergie helfen zum Beispiel bestimmte Medikamente. Sie unterdrücken die Immunreaktion des Körpers. Viele Betroffene fühlen sich dann besser. Allerdings müssen die Allergiker die Medikamente jedes Jahr wieder nehmen, wenn die Pollen fliegen. Das ist lästig und manchmal gibt es auch Nebenwirkungen. Zum Beispiel, dass das Medikament müde macht.

„Eine andere Möglichkeit ist es, eine Immuntherapie zu machen“, sagt Thomas Fuchs. Dabei bringen Ärzte dem Immunsystem langsam bei, dass die Pollen nicht gefährlich sind. Der Körper wird dabei zunächst einer winzigen Menge Pollen ausgesetzt. Im Lauf der Zeit wird die Menge gesteigert. In vielen Fällen hilft das dabei, damit die Menschen keine Beschwerden mehr haben. Warum manche Menschen stark auf Pollen reagieren und andere nicht, ist nicht ganz klar. „Wir wissen, dass Allergien vererbt werden“, sagt Thomas Fuchs. Das heißt: Wenn Mutter und Vater daran leiden, ist die Gefahr für ihr Kind größer, auch eine Allergie zu bekommen. „Eine weitere Rolle bei Allergien spielen auch Einflüsse aus der Umwelt“, sagt Fuchs. Starke Luftverschmutzung oder Zigarettenrauch.

Autorin: Maria Berentzen, dpa