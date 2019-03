Sport : Eisklettern ist ein Abenteuer

An zugefrorenen Wasserfällen kann man hochklettern. Wie das geht, erklärt eine dreimalige Weltmeisterin.

von svz.de

25. März 2019, 15:28 Uhr

Auf einer Eisfläche rutscht man leicht weg. Wie schwierig muss es also sein, an einer Eiswand hinaufzuklettern? Es gibt wirklich Leute, die genau das machen. Statt mit bloßen Händen steigen Eiskletterer mit Eispickeln und Steigeisen an zugefrorenen Wasserfällen hoch. Angelika Rainer ist eine der besten Eiskletterinnen und wurde schon dreimal Weltmeisterin. Sie hat mit Aglaja Adam über ihren Sport gesprochen.

Was ist Eisklettern?

Angelika Rainer: Eisklettern ist ähnlich wie normales Klettern. Aber man macht es nicht am Felsen oder in einer Halle mit künstlichen Griffen, sondern im Winter an gefrorenen Wasserfällen. Die sind meist in den Bergen. Außerdem braucht man spezielle Ausrüstung dafür.

Was gehört denn alles dazu?

Man braucht einen Klettergurt und Seile, wie beim normalen Klettern. Außerdem muss man einen Helm tragen als Schutz gegen Eisstücke, die von oben herabbrechen können. Weil es am gefrorenen Wasserfall kalt und nass ist, trägt man beim Klettern wasserfeste Handschuhe. Mit diesen hält man zwei Eispickel, mit denen man in das Eis hackt und sich daran festhält. An den Füßen trägt man Bergschuhe oder Skischuhe. Daran werden Steigeisen befestigt. Das sind Metallzacken, die man in das Eis schlägt, um Halt zu haben und nicht abzurutschen.

Und wie kommt man vorwärts?

Man kann sich nicht mit bloßen Händen festhalten, die würden im Eis ja wegrutschen. Deshalb schlägt ein Kletterer die Spitzen der Pickel in das Eis, zieht sich daran ein bisschen hoch, und steigt dann mit den Füßen und Steigeisen nach. Je nachdem, wie fest das Eis ist, muss man dabei recht fest schlagen und treten. Am besten steht man etwas breitbeinig da, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Und man macht eher kleinere Schritte als beim Felsklettern.

Was passiert, wenn man mal abrutscht?

Wie beim normalen Klettern sichert man sich mit einem Seil. Bei einem Wasserfall klettert einer voraus und nimmt das Seil mit, das nennt sich Vorstieg. Er hat Schrauben dabei, die er in das Eis dreht. Dort hängt er das Seil ein und ist gesichert, falls er wegrutscht.

Das klingt gefährlich...

Wer vorsteigt, der muss viel Erfahrung haben, damit er das Eis richtig einschätzt und nicht abstürzt. Steigeisen und Pickel sind spitz, man kann sich damit verletzen.