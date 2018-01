Beruf : Ganz nah dran an den Stars

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Saeed Kakavand 1 von 1

Hast du deine Lieblingsband schon mal direkt vor dir auf der Bühne gesehen? Ein Konzert ist oft Teil einer Tour durch mehrere Städte oder sogar Länder. Wie eine Tour organisiert wird – das weiß Stefan Lösch. Der 25-Jährige ist Tourmanager von unter anderem dem Sänger Cro. Stefan Lösch erzählte Aglaja Ada von seinem Beruf, der ganz nah dran ist an den Stars.

Der Sänger Cro geht in diesem Jahr auf Tour. Du bist dabei. Wie sieht ein normaler Tag aus?

Stefan Lösch: Ich stehe um 7 Uhr auf und gehe gefühlt immer viel zu spät ins Bett. Mein Handy klingelt sehr oft. Ich bin Ansprechpartner der Band, der Techniker, des Veranstalters. Bei mir kommen alle Fäden zusammen. Ich schaue vor dem Konzert, ob in der Halle alles so ist, wie vorher besprochen. Nach dem Konzert bin ich der Letzte, der die Räume verlässt.

Das klingt stressig...

Ja, das ist es manchmal auch. Aber es überwiegt der Spaß. Ich bin je nach Tour bis zu eineinhalb Monate mit der Band unterwegs. Wir schlafen in großen Bussen, sogenannten Nightlinern. Die sind ähnlich wie Wohnmobile, mit Schlafkojen, Sofas, Fernseher, einer kleinen Küche, Toilette und Waschbecken. Cro möchte mit seiner Crew, also allen Mitarbeitern, reisen.

Was musst du vorher organisieren?

Eine Tour wie die von Cro organisiert ein großes Team. Der Booker sucht die Orte aus, an denen wir spielen und er macht die Reise-Route. Cro sagt, wie er sich die Show vorstellt und was er für ein Bühnenbild will. Der technische Leiter überlegt sich zusammen mit dem Booker, welche Techniker wir brauchen, in wie vielen Nightlinern wir reisen, welcher Caterer mitkommt, der uns das Essen zubereitet.

Dann komme ich ins Spiel. Zusammen mit dem technischen Leiter und einem großen Team aus Technikern bin ich vor Ort in der Konzerthalle dafür zuständig, dass alles so umgesetzt wird, wie es geplant wurde.

Gab es schon mal eine Panne?

Einmal war der Schlagzeuger unauffindbar. Er wollte ein kurzes Nickerchen machen und hat den Wecker nicht gehört. Zum Glück hat er es noch zur Show geschafft.