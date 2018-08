Ernährung : Hast du auch einen Beeren-Hunger?

Zu dieser Zeit haben Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren Saison.

von svz.de

02. August 2018, 23:47 Uhr

Jetzt im Sommer ist Beeren-Zeit! Wer sich auf die Suche macht, kann Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren sammeln. Etwas einfacher ist es auf einer Obstplantage. Oder man kauft die Beeren im Laden oder auf dem Markt. Was man beim Pflücken und Lagern beachten sollte, verraten wir dir hier:

PFLÜCKEN: Grundsätzlich gilt: Beeren nicht direkt nach dem Pflücken essen. Vorher musst du sie gründlich waschen. Außerdem musst du sicher sein, dass es sich um eine essbare Beere handelt. Wenn du in der Natur sammeln willst, geh gemeinsam mit jemandem, der sich auskennt. Denn einige Beeren sind giftig. Manche davon sind den essbaren Beeren sehr ähnlich, man kann sie leicht miteinander verwechseln.

Achte auch darauf, wo du pflückst. Experten empfehlen: Beeren sollte man nicht ernten, wenn sie an oder nahe von Straßen wachsen, auf denen viele Autos fahren. Denn dann können sie Stoffe enthalten, die in den Autoabgasen stecken. Auf einen Abstand von 20 Metern sollte man achten, besser mehr. Außerdem sollte man keine Beeren pflücken, die nah am Boden wachsen. Denn dort können kranke Tiere mit ihnen in Kontakt kommen. Wer solche Beeren isst, kann sich selbst anstecken.

WASCHEN: Manche Beeren sind empfindlich, Brombeeren und Himbeeren zum Beispiel. Sie muss man vorsichtig waschen, damit sie möglichst lange halten. „Man sollte vor allem Himbeeren und Brombeeren nicht unter fließendes Wasser halten“, erklärt die Fachfrau. Denn der Wasserstrahl kann die Beeren beschädigen – und dadurch gehen sie schneller kaputt. Außerdem verlieren sie ihr Aroma.

Besser: Die Beeren in einem Sieb in eine Schale mit kaltem Wasser tauchen. Das kann man mehrmals wiederholen. Anschließend die Beeren auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Hat man Beeren in freier Natur gesammelt, dann ist es am sichersten, wenn man sie kocht – zum Beispiel zu leckerer Marmelade.

LAGERN: Am besten ist es, die Beeren in den Kühlschrank zu legen. Sie halten sich aber nicht sehr lange. Himbeeren und Brombeeren höchstens bis zu drei Tage. Auch Heidelbeeren sind im Kühlschrank nur kurze Zeit haltbar. Am besten lagerst du Beeren im Gemüsefach. Decke sie mit einer Folie ab. Und sortiere beschädigte Früchte vorher aus.

Autorin: Stefanie Paul