Filme : In die Kinos, fertig, los!

Kino-Fans aufgepasst: Wer Filme mag, kann sich in diesem Jahr auf Lustiges und Spannendes freuen. Mit dabei sind der nette Lokführer Lukas und der freundliche Elefant Benjamin Blümchen. Auch der gelbe Transformer Bumblebee wartet auf dich. Hier kommt eine Auswahl, was dich im Jahr 2018 erwartet. Aber Achtung! Manchmal ändern sich die Starttermine. Also besser noch mal nachschauen, bevor du ins Kino gehst.

- „Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“! Felix jammert ab 18. Januar über seine nervigen Eltern. Was dann kommt, hatte er sich allerdings nicht so vorgestellt...

- „Die Kleine Hexe“ kennst du sicher aus Büchern. Ab dem 1. Februar verzaubert sie die Kinozuschauer. Eigentlich will sie auf der Walpurgisnacht tanzen. Doch mit gerade mal 127 Jahren ist sie dafür viel zu jung. Als sie sich trotzdem auf das Fest schleicht, kassiert sie eine dicke Strafe.

- Wendy ist vernarrt in ihr Pferd Dixie. Doch das will einfach nicht springen. Da kommt das Turnierpferd Penny nach Rosenborg und gibt Wendy neue Hoffnung. „Wendy 2 – Freundschaft für immer“ läuft ab dem 22. Februar im Kino.

- Nach Summtropolis nehmen dich Maja und Willi mit. Maja will dort unbedingt mit der Bienen-Herrscherin sprechen. Denn Maja ist sauer! Worüber? Das erfährst du ab 1. März in „Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele“.

- „Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier“ startet am 15. März. Die Fünf suchen ein geheimnisvolles Tal und ein Dinoskelett. Sie müssen das Skelett unbedingt vor einem Dieb finden.

- Komm mit auf die Insel Lummerland. Dort triffst du Emma, Lukas und Jim. In „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ spielen aber nicht wie sonst Puppen mit, sondern echte Schauspieler. Ins Kino kommt der Film am 29. März.

- Steinzeitmensch Dug hat es nicht leicht. Doch zum Glück hat er noch seinen Kumpel, das Wildschwein Hognob. Die Abenteuer der beiden siehst du im Animationsfilm „Early Man – Steinzeit bereit“, ab 26. April.

- Außerirdisch wird es mit „Luis und die Aliens“. Der Junge Luis ist ein Außenseiter und wird in der Schule viel geärgert. Eigentlich glaubt er nicht an Außerirdische – bis er eines Tages drei von ihnen trifft. Was dann passiert, siehst du ab 24. Mai.

- Lilith lebt in der Hölle. Kein Wunder, sie ist die Tochter des Teufels. Für einen Besuch auf der Erde bekommt Lilith einen teuflischen Auftrag. Doch dann verliebt sie sich. „Meine teuflisch gute Freundin“ läuft ab 28. Juni.

- Vampire und Monster auf Kreuzfahrt? Das geht! Ab dem 19. Juli schipperst du mit Dracula umher – in „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster-Urlaub“.

- Furchteinflößend möchte „Käpt’n Sharky“ wirken. Ob das dem Piraten und seiner Crew gelingt? Ab 30. August stürzt du dich mit ihnen in ein Abenteuer.

- Kater Findus fasst einen Entschluss: Er will ausziehen! Schließlich ist er dazu alt genug! Was sein Herrchen Pettersson wohl dazu sagt? Das erfährst du ab dem 20. September in „Pettersson und Findus 3: Findus zieht um“.

- Törööööö – hier kommt Benjamin! Im Film „Benjamin Blümchen“ ist der Zoo des Elefanten in Gefahr. Der Zoodirektor braucht ganz dringend Geld, damit der Zoo geöffnet bleiben kann. Die Rettungsaktion siehst du ab 11. Oktober im Kino.

- Eine Flucht, eine Verfolgung und Zauberer: Richtig spannend geht es in „Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen“ zu. Dieses Mal geht es im Film in die Stadt Paris – ab 15. November.

- Bis Dezember musst du noch warten, wenn du Roboter Bumblebee sehen möchtest. Du kennst ihn aus den Transformers-Filmen. In „Bumblebee“ geht es darum, was der Roboter gemacht hat, bevor er Sams Auto wurde. Der Film startet kurz vor Weihnachten: am 20. Dezember.

Autorinnen: Ira Kugel, Sarah Thust