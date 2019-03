Kreativ : Musik mit Gartenschlauch

Ein Instrument selbst bauen? Das geht! Julian und Bruno haben es ausprobiert.

21. März 2019, 17:03 Uhr

Aus allen Ecken trötet, scheppert, zirpt, rasselt und rumpelt es. Einmal im Jahr findet in der Stadt Berlin ein besonderes musikalisches Fest statt: das Festival der selbst gebauten Musik. Junge und ältere Musiker stellen dort ihre Instrumente vor. Darunter sind zum Beispiel Gitarren aus Dosen, singende Nähmaschinen und auch ein Orchester aus Gummibällen. Die einzige Regel beim Festival: Die Musiker müssen die Instrumente selbst hergestellt haben. Auf dem Festival gibt es auch viele Stände zum Mitmachen. Dort können Besucher Instrumente selbst bauen. Die Stand-Betreuer helfen dabei.

Beim jüngsten Festival waren auch Julian und Bruno dabei. Die beiden Freunde hatten viel Spaß daran, Instrumente zu basteln.

Als Erstes bauten Julian und Bruno eine Gitarre aus einer alten Dose. „Das war gar nicht so schwer“, erklären sie und zupfen ein Duett auf ihren Instrumenten. Gemeinsam machen sich die Jungs nun an eine neue Aufgabe. Sie wollen ein Blasinstrument bauen: eine Trichtertrompete.

Dafür nimmt jeder der Jungs folgende Gegenstände: einen etwa 1,50 Meter langen Schlauch, zum Beispiel einen Gartenschlauch, ein festes Klebeband, eine Schere, einen Trichter und einen Plastikkorken von einer Sektflasche.

Am unteren Ende des Plastikkorkens schneidet die Bastel-Helferin am Stand ein kleines Stück ab, sodass ein Loch im Korken entsteht. Die Kappe am oberen Ende des Korkens hat sie weggeworfen. Der Rest wird zum Mundstück der Trompete.

Den Schlauch rollen Julian und Bruno auf. Damit er auch zusammengerollt bleibt, wickeln sie an zwei Stellen Klebeband darum.

Die beiden Enden des Schlauchs gucken etwa gleich lang aus dem Kreis heraus. Auf das vordere Ende stecken die Jungs den zurechtgeschnittenen Korken. In das hintere Ende stecken sie den Trichter, mit dem dünnen Ende zuerst. Dann befestigen die Jungs den Trichter zur Sicherheit auch mit Klebeband am Schlauch.

Am Ende testen die beiden, ob alle Teile auch festsitzen. Nur 15 Minuten hat das Basteln gedauert. Dann ist es so weit: Sie pusten hinein – und ein langes „Trööööt“ erklingt! Die Trichtertrompeten von Julian und Bruno sind fertig!

Das nächste Festival für selbst gebaute Musik findet vom 13. bis 15. September 2019 im Zentrum für Kunst und Urbanistik in Berlin statt.

Autorin: Jessica Sum