Tierwelt : Pinguine buddeln am Strand

Zwischen großen, grauen Felsbrocken liegt ein herrlicher weißer Sandstrand. Familien gehen dorthin zum Baden. Aber Moment mal, da tummeln sich noch einige andere Lebewesen: Pinguine! Sie stehen auf großen Steinen direkt am Wasser. Andere liegen mit dem Bauch nach unten. Kommt eine Welle, überspült das Wasser die Tiere ein bisschen. Das kühlt ab.

Nicht alle Pinguine leben in frostigen Gebieten. Viele Brillenpinguine zum Beispiel haben sich einen Ort in der Nähe von Kapstadt in Südafrika ausgesucht. Er heißt Simon’s Town. „Die Pinguine finden es da schön, weil sie alles finden, was sie zum Leben brauchen“, sagt Fachmann Wolfram Graf-Rudolf. Auf dem hellen Sandstrand wachsen Büsche zum Verstecken und vor der Bucht schwimmen viele Fische. Auf dem Strandabschnitt, an dem sich die Menschen aufhalten, leben nur wenige Tiere. Zu viele Menschen kommen zum Baden her. In einer Bucht gleich nebenan dürfen deshalb nur Pinguine baden. Weil sie dort geschützt sind, tummeln sich Hunderte Pinguin-Familien auf dem Sand. Von einem Holzpfad aus sehen ihnen Besucher zu. Um die Pinguine herum sind Löcher im Sand. Da haben die Pinguine tief gebuddelt. „Der Pinguin legt dort seine Eier rein und brütet“, sagt Herr Graf-Rudolf.

Plötzlich watschelt ein Pinguin vom Stein auf den Sand und dann Richtung Meer. Die ankommende Welle läuft sanft über seine Füße. Der Pinguin geht ein paar Schritte weiter. Die zweite Welle wirft ihn leicht um. Das sieht drollig aus. Als ob der Pinguin mit den Wellen spielt. Bei der dritten Welle breitet er seine Flügel aus. Die Welle erwischt ihn so, dass er im Wasser schwimmt. Dann taucht er sofort ab. „Der geht wie ein guter Surfer sofort unter Wasser und setzt sich der Brandung gar nicht aus“, sagt Herr Graf-Rudolf.

Blitzschnell taucht der Pinguin voran. Dabei wedelt er mit seinen Flügeln im Wasser wie ein Vogel in der Luft. „Pinguine haben keine richtigen Flügel mehr. Es sind eher eine Art Flossen“, sagt Herr Graf-Rudolf. Diese Flossen bewegen Pinguine mit ihren kräftigen Brustmuskeln. Ihren Körper lenken sie mit Schwanz und Füßen.

Das Wasser ist für Pinguine am gefährlichsten. Dort leben ihre Feinde. Seebären zum Beispiel fressen gern Pinguine. Aber im Meer finden eben auch Pinguine ihr Futter: Fische! Weiter draußen sieht man den Pinguin auftauchen und wie eine Ente auf dem Wasser schwimmen. Dann taucht er wieder ab. „Die flitzen da durchs Wasser und suchen Fischschwärme“, sagt Herr Graf-Rudolf. Dabei helfen ihnen ihre Augen, mit denen sie unter Wasser prima sehen.

Da gehen die nächsten ins Wasser. Das Gefieder der Pinguine schützt sie vor Kälte. Aber im Sommer ist den Tieren an Land schnell zu warm. Deshalb gehen sie tagsüber immer wieder ins Wasser – zum Abkühlen.

Autorin: Jennifer Heck