Natur : Schwergewichte im Herbst

Sie sind häufig schön rund und oft knallorange: Kürbisse. Manche von ihnen werden riesig.

von svz.de

22. Oktober 2018, 15:52 Uhr

Kim Bieger läuft über einen trockenen Acker, vorbei an Mais und Erdbeeren. Ihr Ziel: der sogenannte Tunnel. Das ist eine Art Gewächshaus, das aus einer großen Plastikfolie besteht. Dort wachsen ganz besondere Pflanzen. Sie heißen Atlantic Giant und sind knallorange. Es sind Riesenkürbisse. Die Früchte können mehrere Hundert Kilogramm schwer werden.

Geerntet werden sie mithilfe eines Gabelstaplers. Damit den Kürbissen nichts passiert, werden sie teilweise in Folie gepackt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man sie bei einem Wettbewerb präsentieren will, bei dem der schwerste Kürbis gesucht wird. Denn dafür müssen die Kürbisse unbeschädigt sein. Sie dürfen also keine Risse, Dellen oder faulige Stellen haben.

Kim erzählt, dass Kürbisse genau genommen eigentlich Beeren sind. „Denn die Kerne liegen frei im Fruchtfleisch. Das ist typisch für Beeren“, sagt sie. Die 21-Jährige hilft auf dem Bauernhof ihrer Eltern mit. Dort dreht sich gerade alles um Kürbisse.

Es gibt zum Beispiel eine große Kürbisausstellung, Kinder können Kürbisse für Halloween schnitzen und man kann alle möglichen Kürbisse kaufen, zum Basteln oder zum Essen. Es gibt Muskatkürbisse, Butternusskürbisse, Spaghettikürbisse, Blaue Husaren und Hokkaidos. Sie sind orange, leicht rosa, grün, blau oder bunt gesprenkelt.

Die Riesenkürbisse sind aber etwas ganz Besonderes. Aus den Früchten werden Boote für eine Kürbis-Regatta gemacht. Das ist ein Wettpaddeln über einen kleinen See hinter dem Bauernhof. Bei diesem Wettbewerb sitzt man nicht etwa in Booten, sondern in Kürbissen und paddelt.

Doch wie wird ein Kürbis eigentlich so groß? „Das ist natürlich abhängig von der Art“, verrät Kim. Ansonsten brauchen die Pflanzen viel Platz, viel Wärme und regelmäßig Wasser. Der schwerste Kürbis der Welt wog übrigens fast 1200 Kilogramm. Das ist mehr als die meisten Pferde wiegen und ungefähr so viel wie das Gewicht eines Kleinwagens!

Autorin: Stefanie Paul