Fotos : Vor Selfies gab es Polaroid

Schon lange vor Digitalkameras und Smartphones konnten Menschen ihre Fotos sofort bestaunen.

von svz.de

17. Mai 2018, 23:48 Uhr

Früher dauerte es total lange vom Knipsen bis zum fertigen Foto. Ein kleines Mädchen beschwerte sich damals. „Warum kann ich das Bild nicht gleich sehen?“, fragte Jennifer ihren Papa. Die beiden waren gerade im Urlaub – mehr als 70 Jahre ist das her.

Die Ungeduld des Mädchens kennen wir nicht mehr. Digitalkameras zeigen Fotos heute sofort. Und beim Selfie kannst du dich auf dem Handy sogar beim Fotografieren beobachten! Doch Jennifer musste tagelang auf die Bilder warten. In alten Kameras steckt nämlich eine Folie, der Film. Darauf wird das Foto abgelichtet. Erst in einem Fotolabor wird es mit Hilfe einer Flüssigkeit sichtbar gemacht. Der Urlaub ist dann aber oft schon vorbei.

Zum Glück war Jennifers Vater ein Erfinder. Der Mann hieß Edwin H. Land. Er dachte nach und tüftelte. Schließlich baute er die sogenannte Polaroid-Kamera, eine Sofortbild-Kamera. „In dem kleinen Kasten steckt das Labor schon drin“, erklärt Marinus Reuter. Er kennt sich mit Polaroids aus. Gerade hat er geholfen, in Hamburg eine Ausstellung darüber zu machen.

Bei den Polaroid-Fotos dauert es nur einige Sekunden. Dann kommt leise surrend ein Blatt Papier aus der Kamera. Wie durch Zauberhand entsteht darauf langsam das Foto. Mit Magie hat es aber nichts zu tun. Das Geheimnis steckt im Film, weiß Marinus Reuter. „In dem Polaroid-Film liegt nämlich schon die Entwicklungsflüssigkeit.“ In dem viereckigen Blatt sind 16 Schichten mit chemischen Stoffen.

Die Menschen hatten mit der Erfindung viel Spaß. Im Urlaub, bei Geburtstagsfeiern und mit Freunden, jederzeit konnten sie ihre Fotos gemeinsam bewundern. „Das langsame Auftauchen des Bildes ist spannend! Das ist bei Digitalkameras gar nicht mehr fühlbar“, meint der Fachmann. Nach der kurzen Wartezeit konnte man gemeinsam über das Bild lachen. Oder sich ärgern, weil man blöd darauf aussah.

Andere Firmen machten Polaroid nach und bauten ebenfalls Kameras für Sofortbilder. Bis sich viele Jahre später ein Rivale die Digitalkamera ausdachte. Nun wollte kaum jemand noch Polaroids machen. Digitalbilder sind sofort da und kosten weniger.

Die Idee, einen Schnappschuss zu bekommen, ist heute so beliebt wie damals. Und noch etwas ist gleich: Wir teilen dabei ein Ereignis mit anderen. „Polaroid ist in gewisser Weise der Vorgänger von Instagram“, so Marinus Reuter. Früher versammelten sich alle um das Foto. Heute macht man ein Foto und stellt es ins Internet, dann kann jeder etwas dazu schreiben. Nur sind es dort viel mehr Menschen!

Autorin: Linda Vogt