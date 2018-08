Schule : Wo sind die Lehrer?

In Deutschland gibt es zu wenig Lehrer. Doch was erstmal nach mehr schöner Freizeit für Schüler klingt, kann echte Probleme machen.

von svz.de

10. August 2018, 15:04 Uhr

Die Schüler sitzen in ihrer Klasse und lesen, die Tür ist offen. Hin und wieder kommt der Lehrer aus dem Nachbarzimmer herein. Er schaut, ob alle arbeiten und leise sind. Dann geht er wieder. Denn der Lehrer ist gerade nicht nur für eine Klasse zuständig, sondern für zwei! Solche Situationen kommen an Schulen immer wieder vor. Denn wenn ein Lehrer krank wird, gibt es oft keinen Ersatz. Das hat damit zu tun, dass es in Deutschland in vielen Orten zu wenig Lehrer gibt.

Das verursacht noch weitere Schwierigkeiten. Zum Beispiel sind die Klassen oft groß. „Kinder merken, dass es in den Klassenräumen enger wird“, sagt der Bildungs-Experte Udo Beckmann.

Es kann auch passieren, dass in einigen Fächern Stunden gekürzt werden. Wer vielleicht vorher fünf Stunden Deutsch hatte, hat plötzlich nur noch vier. „Die Deutschlehrer werden dann auf die Klassen verteilt. So kann in den Klassen wenigstens das Notwendigste an Unterricht stattfinden“, sagt Udo Beckmann. Wer aber eh nicht so gut ist, kann dann Probleme bekommen. Denn er muss den gleichen Stoff in weniger Stunden lernen.

Lange haben Politiker zu wenig getan, um neue Lehrer auszubilden. Denn zunächst hatten Experten mit weniger Schülern gerechnet. Doch dann wurden zum Beispiel mehr Kinder geboren als gedacht.

Um mehr Lehrer zu bekommen, dürfen an Schulen auch Menschen unterrichten, die einen anderen Beruf gelernt haben. Etwa jemand, der als Mathematiker in einem Unternehmen gearbeitet hat. Udo Beckmann sagt: Das ist eine Notlösung. Viele Fachleute finden es nicht gut, dass diese Leute oft nicht so viel darüber wissen, wie sie den Stoff gut vermitteln.

Wichtig ist es auch, dass an den Universitäten mehr neue Lehrer ausgebildet werden, sagen andere Fachleute. Doch die Ausbildung bei vielen Lehrern geht lange: Bis sie an die Schulen kommen, dauert es etwa sieben Jahre.

Autorin: Rebecca Krizak