Facts & Fakes : Unsere Quiz-Serie über Suchmaschinen und seriöse Quellen

Quizze dich durch das Netz: Schülerinnen und Schüler können ihr Wissen testen.

von Barbara Maas und Andre Wolf

14. Januar 2021, 17:02 Uhr

Das Internet ist voller Botschaften - aber welche sind wahr und welche nicht? Um diese Frage geht’s in Facts & Fakes, unserer Quiz-Serie für Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern. Und um noch mehr: Wem kann ich im Netz vertrauen? Wie erkenne ich Fake News? Wann will mich jemand wahrscheinlich manipulieren und wann war es einfach ein Missgeschick?

In insgesamt 28 Quizzen kannst du lernen, diese und andere Fragen selbst zu beantworten. Video-Clips liefern Hintergründe dazu.

Die Quizze drehen sich um das Leben im Netz, um Suchmaschinen und seriöse Quellen, wie man Bilder überprüft und sogar Standorte verifiziert. Sie werden mit der Zeit immer schwieriger und bauen aufeinander auf - Runde für Runde, Level für Level. Es lohnt sich also, dabei zu bleiben. Am Ende warten zwei Master-Quizze auf dich. Sie vereinen alles, was du bisher über Verification, die Überprüfung von Informationen im Internet, gelernt hast.

Zum Einstieg erklärt Andre Wolf, einer unserer Autoren, was dich in der ersten Quizrunde erwartet.

Warum das alles?

Verlässliche Informationen sind wichtig für unsere Entscheidungen: wen wir wählen, was wir kaufen, welchen Beruf wir ergreifen, ob wir während einer Pandemie unsere privaten Kontakte einschränken, ob wir Plastikmüll vermeiden, Auto oder Fahrrad fahren oder eine Weltreise machen. Facts & Fakes hilft, für diese Entscheidungen zu trainieren.

Wie läuft das Quiz ab?

Auf www.svz.de/zisch findest du die Quiz-Fragen, die Antworten natürlich auch. Du lernst Tricks, um dich noch besser im Internet zurechtzufinden. Du kannst immer besser unterscheiden, was im Netz wahrscheinlich stimmt und was nicht. Verification ist wie Skateboard fahren, Klavier spielen oder tanzen: Man muss üben, um es richtig gut zu können. Spaß macht es auch.

Wer macht die Quiz-Serie Facts & Fakes?

Wir haben eine kleines internationales Team für Facts & Fakes gebildet. Diese Menschen gehören dazu:

Andre Wolf arbeitet bei mimikama - Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch und ZDDK („Zuerst denken - dann Klicken“). Nach einem Theologiestudium und einigen Jahren Berufserfahrung als Verantwortlicher für Medien und Kommunikation ist nun die Analyse von Internetinhalten, speziell von Social Media, Andre Wolfs Fachgebiet. Er ist beim Verein Mimikama in Österreich außerdem Blogger, Autor und Content- und Social Media Koordinator.

Sector035 heißt eigentlich anders und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als IT-Spezialist und Sicherheitsbeauftragter. Mit Open Source Informationen kam er auch als unabhängiger Researcher für Organisationen wie BBC Afrika Eye und Lighthouse Reports in Kontakt. Außerdem unterstützte er niederländische Sender bei investigativen Recherchen. Auf der Webseite https://sector035.nl veröffentlicht er „The Week in OSINT“, eine wöchentliche Übersicht über Nachrichten, Tipps und Tools zu Open-Source-Untersuchungen, Verification und Faktenchecks.

Barbara Maas lebt und arbeitet als Journalistin und Trainerin in Berlin. Ihr erstes Interview hat sie 2006 für die Westfälischen Nachrichten in Münster geführt. Danach recherchierte und veröffentlichte sie als Lokal- und Nachrichtenredakteurin, leitete mehrere Jahre den Online-Newsdesk von shz.de in Flensburg und trieb Innovationen im HHLab, der Redaktion Forschung & Entwicklung der NOZ Digital, voran.

Alle Quizze auf einen Blick

Hier gibt es dir die Übersichten unserer Quiz-Serie Facts & Fakes

Ideal zur Unterrichtsvorbereitung