Workshop mit Edeka : Bunte Obstspieße

Fünftklässler der Güstrower Thomas-Müntzer-Schule befassen sich mit gesunder Ernährung

von Mika Borowitz, Lukas Jätschmann, Klasse 5c Thomas-Müntzer-Schule Güstrow

21. Januar 2019, 15:30 Uhr

Was gesunde Ernährung heißt und welche Obst- und Gemüsesorten es gibt, das erfuhren jetzt Schüler der Klasse 5c der Thomas-Müntzer-Schule Güstrow während eines Projekttages mit Edeka Nord. Birthe Wulf und Janet Burmeister gaben den Fünftklässler Tipps an die Hand. Janet Burmeister arbeitet beim CAP Markt Mitte in Güstrow und Birthe Wulf bei Edeka Nord beim Ernährungsservice.

Geschmackserlebnisse beim Stationenlauf

Am Anfang wurden die Jungen und Mädchen in drei Gruppen eingeteilt, die abwechselnd drei Stationen durchlaufen mussten. Die Gruppen hießen passenderweise Birnen, Äpfel und Tomaten. An Station eins gab es zwei Kisten, wo verschiedene Obst- und Gemüsesorten ertastet werden mussten. Es waren zum Beispiel ein Apfel oder ein Kohlrabi drin, aber auch Früchte,die man so gar nicht erkennen konnte. An Station zwei wurde mit geschlossenen Augen an verschiedenen Sachen gerochen, zum Beispiel Knoblauch, Apfelsine oder Zitrone und bestimmt, was es ist. An Station drei wurde das Obst und Gemüse auch wieder mit geschlossenen Augen probiert und die Schüler mussten sagen, worum es sich handelt. Nicht allen schmeckte es immer. Am Schluss wurden noch bunte Obst -und Gemüsespieße gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht und war ein schöner Vormittag.