Lesenacht : Eine Nacht mit Sam und seinem Wal

Bei der Lesenacht der Klasse 4b in der Naturparkschule Krakow am See musste auch ein Schatz gefunden werden.

von Lena Lehsten und Leonie Kremp, Klasse 4b, Naturparkschule Krakow am See

10. Januar 2019, 13:15 Uhr

Wir haben lange gewartet, doch dann war es endlich soweit: Unsere Lesenacht stand an. Wir waren ganz aufgeregt. Zuerst haben wir unser kuscheliges Bett im Klassenzimmer aufgebaut.

In der ersten Leserunde haben wir „Sams Wal“ von Katherine Scholes gelesen. Als dann alle einmal gelesen hatten, gab es Abendbrot. Die Papas haben Pizza und Fischstäbchen für uns gemacht. Das war lecker!

Schatzsuche in zwei Gruppen

Auf einmal kam Frau Hannusch mit einer Flaschenpost zu uns. Darin stand, dass wir einen Schatz finden sollen. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und mussten schwierige Aufgaben lösen, zum Beispiel versuchen, 40 Sekunden lang die Luft anzuhalten. Leonie und Francis schafften das.

Mit den Hinweisen konnten wir den Schatz schließlich finden: tolle Fisch-Schlüsselanhänger und Naschkram. Nach der zweiten Leserunde spielten wir im Schulhaus Verstecken.

Mini-Disko mit Lichtshow

Bald darauf haben wir eine Mini-Disko veranstaltet. Mit unseren Knicklichtern war es eine richtige Lichtshow. Nachdem wir noch einen Film geschaut hatten, war es schon spät und Frau Hannusch sagte: „Ab ins Bett mit euch.“

Nach einem leckeren Frühstück am nächsten Tag, lasen wir das Buch zu Ende. Wir können es nur empfehlen! Nun beginnen wir mit einem spannenden Walprojekt und erstellen eine Leserolle.