Fachgymnasium Güstrow : Rom: eindrucksvoll und chaotisch zugleich

„Ab in den Süden!“, hieß es vor kurzem für uns, die Klassen 12 des Fachgymnasiums des Regionalen Bildungszentrums des Landkreises Rostock in Güstrow. Es ging auf Studienfahrt in das warme, chaotische und eindrucksvolle Rom. Der einwöchige Besuch Italiens hielt für viele Schüler einige Überraschungen bereit: sehenswerte Gebäude, geschmackvolles italienisches Essen und ein insgesamt 130 Kilometer langer Fußweg durch die Stadt.

Schon in den ersten Minuten auf italienischem Boden durften wir das berühmt-berüchtigte Temperament kennenlernen. Während unserer Busfahrt zur Unterkunft begleitete uns ein Mix aus Autohupen und erschrockenen Lauten, hervorgerufen durch den hauptsächlich sehr riskanten Fahrstil der meisten Italiener. Nichtsdestotrotz sind wir alle unversehrt und mit vielen neuen Eindrücken zurückgekehrt.

Bereits an unserem ersten Tag stürzten wir uns ins Geschehen, mit allem, was dazu gehört: der Trevi-Brunnen, die Spanische Treppe, das Forum Romanum und selbstverständlich eine Pizza als Stärkung zwischendurch. Den krönenden Abschluss bildete das Kolosseum mit seiner fast schon einschüchternden Größe und Bauart. Es war faszinierend, nur am Rand der ehemaligen Arena zu stehen und sich vorzustellen, wie es für einen Gladiator gewesen sein musste, der inmitten einer jubelnden Menschenmenge stand und um sein Leben kämpfte.

Am nächsten Tag packte uns die Vorfreude auf den Besuch der Vatikanstadt und des Peterdoms. Bei sommerlichen Temperaturen folgten wir gespannt unserer Touristenführerin in die Welt des Papstes und ließen uns von den Gebäuden beeindrucken. Nach eher unschönen und menschenbeladenen Erfahrungen der U-Bahn-Fahrten, genossen wir das beste Eis und die leckersten Pizzen, die wir je kosten durften.