Projekt : „Eh, Alter!“ – Was ist Gewalt?

vergrößern 1 von 1 Foto: Bärbel Tschirner 1 von 1

Auf Einladung von Schulsozialarbeiterin Anja Schilling war Kathleen Guder vom Sachbereich Prävention der Polizeiinspektion Ludwigslust zu Gast in unserer Schule. Während in den zweiten Klassen das Thema: „Mein und dein“ und in den vierten Klassen das Thema „Cyber-Mobbing“ hieß, ging es in den dritten Klassen um Gewalt mit dem Projektnamen: „Eh, Alter!“.

Frau Guder arbeitete mit den Kindern der dritten Klassen die Aufgaben der Polizei heraus. Zusammenfassend stellten sie fest, dass es bei der Polizei darum geht, Unrecht und Gewalt zu verhindern. Was verstehen wir unter Gewalt? Diese Ideen hatten die Kinder:



G Garteneinbruch, Gewehr, Gans gestohlen, getreten, gehauen, gewalttätig, gemein, geklaut, Geheimnisse

E Einbruch, Edelsteine stehlen, Erpressung, einsam sein, ermitteln, Ersthelfer sein

W Waffe, Warnung, Willkür, weinen, warum?

A aggressiv, anstiften, Angst machen, auslachen, ausgrenzen

L laut, leise, lästern

T Täter, Tatwaffe, Tatort, traurig, trösten



Wie äußert sich Gewalt?

Es gibt körperliche Gewalt wie Treten, weh tun oder hauen, seelische Gewalt wie beleidigen, hänseln oder mit Wörtern verletzen, Sachbeschädigung, wie Sachen kaputt machen, die anderen gehören oder mutwillig etwas zerstören und Tierquälerei sowie nicht artgerechte Tierhaltung.

Jeder Streit beginnt mit bösen Worten. Das Gegenteil davon sind gute Worte, Lob und Komplimente. Zum Schluss zeigte Frau Guder den Schülern, dass es wichtig ist, mit anderen Gemeinsamkeiten, wie gleiche Interessen, zu finden. Wer miteinander redet, kommt schneller ans Ziel.

Von Louis Schünemann, Vipin Robert Wendland, Klasse 3b,

Adolf-Diesterweg Schule Parchim

Info: Hauen verboten!

Wenn ein Kind etwas Verbotenes gemacht hat, dann geben vielleicht Mama oder Papa einen Schlag auf den Po oder eine Ohrfeige. Das sollte nicht vorkommen! Kinder haben ein Recht darauf, nicht von ihren Eltern gehauen zu werden. Das steht im Gesetz. Die meisten Eltern wollen ihre Kinder nicht schlagen, sagt eine Expertin. Jedes dritte Kind habe das aber schon einmal erlebt. Im Vergleich zu früher hauen Eltern ihre Kinder aber seltener. Wenn Kinder von Gewalt betroffen sind, können sie sich Hilfe suchen. Sie sollten mit Freunden, der Oma oder auch einem Lehrer reden. Wer niemanden zum Reden hast, kann auch die kostenlose Nummer gegen Kummer (116 111) anrufen – Man muss seinen Namen nicht nennen.