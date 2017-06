volleyball : Schmetterkunst total in Ganzlin

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Zenker 1 von 1

Vom heute bis Sonntag findet in Ganzlin das 24. Internationales Bürgermeister-Jochen-Koch-Volleyballturnier (BJK) statt, bei dem sich ca. 130 Mannschaften an zwei Tagen in vier Leistungsklassen messen. Fleißige Helfer sorgen für das leibliche Wohl, viel Spaß und ein einzigartiges Sporterlebnis. Gefeiert wird am Freitag mit Disko und am Sonnabend mit Live-Band im Festzelt.

von Thomas Willmann

erstellt am 22.Jun.2017 | 23:00 Uhr