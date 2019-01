Klassenmusizieren mit Streichinstrumenten : Ein-Finger-Rock, Polka und Kanon

Schülerinnen der Regionalen Schule Crivitz lernen Geige und Cello spielen

von Wibke Niemeyer

10. Januar 2019, 13:00 Uhr

Hier sieht es aus wie in einem Konzertsaal. Im Raum 411 stehen Notenständer nebeneinander. Streichinstrumente wie Geige und Celli liegen noch gut geschützt im Instrumentenkasten. Jeden Donnerstag in der siebten und achten Schulstunde verwandelt sich der Musikraum in der Regionalen Schule Crivitz zum Probenraum. Für 15 Schülerinnen steht nach dem Schultag die Streichorchesterprobe an. „Mir macht es super viel Spaß ein Instrument zu erlernen und gemeinsam zu musizieren“, erzählt Grete. Die Zwölfjährige gehört zu den Älteren und spielt Cello.

Gemeinschaftsprojekt mit dem Konservatorium Schwerin

Klassenmusizieren mit Streichinstrumenten ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Regionalen Schule Crivitz und dem Konservatorium Schwerin, gefördert von der Hamburger Zeit-Stiftung. Initiator des Projektes ist Hartmuth Juch, Instrumentallehrer am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin und Solobratschist in der Mecklenburgischen Staatskapelle. Einmal wöchentlich probt er zusammen mit der Cellistin Kathrin Vogler-Georgi und den Schülern der 5., 6. und 7. Klasse. „Die Schüler erlernen das Streichen und Greifen. Dafür ist ein bestimmtes Verständnis für Koordination wichtig“, erklärt Kathrin Vogler-Georgi.

Orchester wird am Klavier begleitet

Musiklehrerin Petra Meseck begleitet das Orchester am Klavier. Bevor Meseck das Konservatoriumsprojekt an die Regionalschule holte, hatte sie schon sechswöchige Streicherprojekte organisiert. Hartmuth Juch begeisterte Schüler und Lehrer bei der „Instrumentenkunde“ im Staatstheater. 16 Kinder meldeten sich freiwillig. „Seit 2008 gibt es das Streichorchester“, sagt Meseck. Seitdem ergriffen 83 Schüler aus fünf verschiedenen Klassenstufen die Chance, gemeinsam Musik zu machen. Knapp 60 Auftritte gestaltete das Orchester schon, unter anderem beim Adventssingen in der Crivitzer Kirche und beim Jahresempfang der Stadt.

Mit viel Geduld und Ruhe

Nach einem halben Jahr machen die Mädchen mit ihren Geigen und Celli richtige Musik: Ein-Finger-Rock, Kanons, Marsch und Polka. In kleinen Schritten mit viel Geduld und Ruhe geht es voran: die Instrumente kennen lernen, richtige Haltung einnehmen, Melodiespiel auf leeren Saiten – mit nur einem Finger. Es folgen der zweite, der dritte Schritt. Dann beginnt das Ensemblespiel. Selbstverständlich müssen vorher auch Noten- und Pausenwerte gelernt werden.