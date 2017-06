Mächtig Stolz : Eine eigene Klassenzeitung

vergrößern 1 von 1 Foto: Halm 1 von 1

Im Deutschunterricht bei unserer Klassenlehrerin Frau Halm entstand die Idee, eine eigene Klassenzeitung zusammenzustellen. Jeder Schüler schrieb zunächst einen Text über sich, in dem er über seine Familie, Freunde und Hobbys berichtete. Dann setzten wir uns zu einer Redaktion zusammen und überlegten, über welche Themen wir noch schreiben könnten. Es bot sich an, etwas über die vielen Klassenprojekte und Ausflüge in den letzten Grundschuljahren zu schreiben. Wir sammelten Fotos zu den Themen, verfassten Artikel und tippten diese anschließend am Computer ab. Es wurde ein Titelblatt entworfen, ein Inhaltsverzeichnis angelegt, und am Ende der Zeitung bauten wir noch Witze und Comicgeschichten ein. Die dürfen auf keinen Fall in einer Schülerzeitung fehlen, fanden wir.

Dass daraus eine 20-seitige Zeitung entstand, überraschte uns selbst. Nebenbei haben wir nun eine schöne Erinnerung an unsere Grundschulzeit. Es hat allen richtig Spaß gemacht!

Schüler der Klasse 4a,

Pädagogium, Schwerin

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 06.Jun.2017 | 11:00 Uhr