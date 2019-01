Klimawandel : Extremwinter in Norddeutschland?

In MV gab es jetzt den ersten Schnee. Doch wie wird der Winter 2019? Das fragt sich eine Gadebuscher Schülerin.

von Mara Hagemann, Klasse 8a, Gymnasium Gadebusch

21. Januar 2019, 15:15 Uhr

Langer Sommer, Trockenheit und Hitze, bis in den September, dies ist ein typisches Merkmal des Wetter-Jahres 2018. Ob der Winter 2019 genauso beschwerlich sein wird? Anfang Januar, und immer noch kein richtiger Schnee in Norddeutschland. Dies soll sich aber in Kürze ändern. In vielen Studien ist erwiesen worden, dass auf uns ein harter und extrem kalter Winter zukommen kann. Schneestürme und steigende Temperaturen im Minusbereich. Wegen Veränderungen der Polarwirbel über der Arktis, wird dies immer mehr ein Gesprächsthema der deutschen Bevölkerung. Doch die meisten Bewohner machen sich gehäuft Gedanken und Sorgen über das Phänomen. Was ist, wenn es doch gar nicht passieren wird?

Hier ist Abwarten und Ruhe bewahren angesagt!