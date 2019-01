Wrestling : Fake oder harter Sport?

Virgina Lengert klärt Vorurteile auf und geht dieser Frage genauer nach

von Virgina Lengert, Klasse 8gb, Niels-Stensen-Schule Schwerin

21. Januar 2019, 15:20 Uhr

Als ich mit dem Wrestling anfing, fragten mich sehr viele Mitschüler, wie viel von dem Sport denn nun „echt“ sei. Es gibt viele Personen, die oft Vorurteile haben, dass die Kämpfer nicht gebildet seien. Diese Vorurteile sind unangebracht, da die meisten Wrestler einen Beruf erlernt oder sogar studiert haben. Zudem ist Wrestling ein offiziell anerkannter Unterhaltungssport.

Hart erlernte Abläufe erinnern an Tanzen und Boxen

Ist Wrestling Fake oder nicht? Diese Frage kann man nicht mit „ja“ beantworten, allerdings kann man sie auch nicht verneinen. Denn im Prinzip lebt Wrestling von den hart erlernten Abläufen, die teilweise an Tanzen erinnern, aber auch an die Kampfsportart Boxen. Bei vielen Punkten muss ich den Menschen zustimmen, die behaupten, Wrestling sei gespielt, aber nicht in dem Maße, wie es sich die meisten vorstellen. Dieser Sport erfordert viel Mut, Schauspielkünste, ein gutes Gedächtnis, Ehrgeiz und Spontanität. Neben dem Erlernen des körperlichen Aspektes, gilt es sein eigenes Gimmick, das bedeutet die Persönlichkeit des Wrestlers, zu erstellen. Hierbei geht es um die Entwicklung einer Figur, die sowohl dem Wrestler selber, als auch den Storylinern zusagt. Dabei geht es um Äußerlichkeiten und Aspekte, die zum jeweiligen Thema passen. Denn daraus besteht die Show des Wrestlings. Es wird bei jeder Show eine Geschichte erzählt, die hauptsächlich aus einem guten Wrestler (Face) und aus einem bösem Wrestler (Heel) besteht. Der Gewinner eines Matches wird schon im Voraus von den Storylinern festgelegt. Der Sport der Show besteht aus der Kampfhandlung. Hierbei kann der Wrestler all seine Fähigkeiten beweisen, die er im Laufe vieler Jahre im harten und konsequenten Training perfektioniert hat.

Durch Aufwärmen Verletzungen vorbeugen

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Wrestling sowohl Show als auch harter Sport ist. Nicht nur der Besuch vieler Wrestling-Shows, sondern auch das Erlernen hat mir beide Seiten der Sportart gezeigt. Ich selber habe zwei Jahre in Lübeck das Wrestling erlernt und vollzog ein sehr anspruchsvolles Training. Dort beginnen wir vor jedem Training mit einer 30-minütigen Aufwärmung, die aus Sit-Ups, Liegestütze und Kniebeugen besteht. Daraufhin üben wir richtig abzurollen, vom Ringseil zu springen, richtig zu fallen, sowie diverse Kampfhandlungen, um sich bei einer Show nicht zu verletzen. Auch den Aufbau einer Show haben wir ausführlich erlernt.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass Wrestling für mich ein perfekter Showsport ist und ich zolle jedem Respekt, der diesen Sport ausübt, da man ein guter Entertainer und Sportler zugleich sein muss.