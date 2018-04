tanzen : Hip-Hop ist tipptopp

Jan wurde mit seiner Tanzgruppe Weltmeister.

von svz.de

23. April 2018, 16:20 Uhr

Hip-Hop ist eine Tanzart. Bei Hip-Hop wird oft sehr schnell getanzt, aber auch etwas langsamer. Ich selbst tanze auch Hip-Hop in der Tanzschule Schlebusch. Hier kann man verschiedene Tanzstile erlernen, z.B. Breakdance, Disco Fox, Hip-Hop und vieles mehr.

Unsere Tanzgruppen sind unterteilt in Freizeit- und Wettkampfgruppen. Ich gehöre zu einer Wettkampfgruppe, den „Cheeky Moves“. Wir trainieren einmal in der Woche. Meine Gruppe besteht aus 20 Mädchen und mir. Im letzten Jahr waren wir bei Wettkämpfen sehr erfolgreich. Der Höhepunkt war im November 2017 die Weltmeisterschaft im tschechischen Liberec. Wir konnten mit dem 1. Platz in der Tasche nach Hause fahren. Nun trainieren wir schon wieder fleißig für die neue Saison und hoffen, dass wir an unsere Erfolge anknüpfen können.

Von: Jan Alexander Preuß, Klasse 4b, Neumühler Schule