Kommentar : Ist das noch Demokratie?

150 Journalisten verhaftet, 700 Presseausweise annulliert. Meinungsfreiheit ist ein wichtiger Pfeiler in einer Demokratie. Kann also ein Land wie die Türkei noch demokratisch genannt werden?

Schon vor dem Referendum über die Verfassungsänderung zur Stärkung der präsidialen Macht war der Druck auf die Presse in der Türkei enorm hoch. Es gab viele Verhaftungen und Entlassungen wie in allen öffentlichen Bereichen nach dem umstrittenen Putschversuch. Also wird sich die Lage kaum verbessern, nachdem die Wahl knapp zu Gunsten des Präsidenten Erdogan ausgegangen war. Man sollte sich ernsthaft die Frage stellen: Wohin soll dieses System die Türkei noch führen?

Bei der Wahl selbst besteht außerdem noch ein Verdacht auf Wahlmanipulation, geäußert durch unabhängige OSZE-Beobachter, bei deren Aufklärung die türkische Regierung alles andere als hilfsbereit ist. Zusätzlich wird von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen von menschenunwürdigen Bedingungen in den völlig überfüllten Gefängnissen gesprochen. Teilweise können die Gefangenen nur noch in Schichten schlafen, weil nicht genug Betten vorhanden sind und es sollen sogar Bilder existieren, wo Insassen mit Handschellen und nur in Unterhosen bekleidet in heißen, schlecht belüfteten Räumen liegen. Dabei sitzen in den Gefängnissen keinesfalls nur verurteilte Straftäter oder Putschisten, denn die Zeiten eines fairen Prozesses sind lange vorbei. Wie sollte das auch gehen, wenn unter den Zehntausenden von Menschen, die der Verhaftungswelle zum Opfer gefallen sind, auch Tausende von Richtern und Staatsanwälten waren, die für ein funktionierendes Rechtssystem dringend gebraucht würden. Betrachten wir noch einmal die Gesamtsituation: Säuberungswellen in Ministerien, Polizei und Militär, massenhafte Inhaftierungen, Beschneidung der Pressefreiheit und eine Abstimmung zur präsidialen Macht, damit „die Regierung effektiver arbeiten kann.“ Kommt Ihnen das bekannt vor?

Ich weiß, dass immer schnell zu Nazivergleichen gegriffen wird, aber in diesem Fall ist ein solcher durchaus angebracht. Zum einen war der türkische Präsident der Erste, der mit solchen Vergleichen anfing, indem er der deutschen Regierung Nazimethoden vorwarf und zum anderen sind die Übereinstimmungen mit den klassischen Merkmalen faschistischer Systeme erdrückend groß.

Damit ist für mich der eindeutige Beweis erbracht, dass dieser Staat nicht mehr demokratisch genannt werden kann. Unter diesen Bedingungen sollte daher auf keinen Fall über einen EU-Eintritt der Türkei gesprochen werden. Solche Verhältnisse können in keinem NATO-Mitgliedsstaat toleriert werden.

Und was kommt von der EU und NATO? Nicht viel. Keiner darf seine Augen vor den Entwicklungen verschließen, die in diesem Land geschehen!

Von:

Jan Niklas Winkler,

Klasse 10b,

Gymnasium Crivitz,

„Am Sonnenberg“

erstellt am 26.Jun.2017 | 08:00 Uhr