Blick nach Skandinavien : Neues Weltwunder geplant?

Norwegen will weltweit ersten Unterwasserschwebetunnel bauen

von Greta Mührer, Klasse 8b, Gymnasium Gadebusch

10. Januar 2019, 14:30 Uhr

Wie sicher viele von Ihnen wissen, gibt oder gab es die sieben Weltwunder der Antike, von denen heute nur noch die Pyramiden von Gizeh übrig sind und natürlich die sieben modernen Weltwunder, die 2007 gewählt worden sind. Jedoch wird es bald vielleicht nicht mehr sieben, sondern acht moderne Weltwunder geben. Norwegen plant den längsten und tiefsten Unterwassertunnel der Welt.

Verbindung von Küstenstädten

Mit dem Bau sollte bereits 2018 begonnen werden. Ein Teil des Tunnels soll die beiden Küstenstädte Harestad und Arsvagen im Südwesten des Landes verbinden. Zwischen den beiden Küstenstädten soll der Tunnel 25 Kilometer lang sein und einen Nebenarm zur Insel Kvitsoy bekommen. Die Fahrtzeit von der einen Stadt zur anderen könnte sich dadurch wesentlich verkürzen, denn statt wegen der Fjorde kilometerweit herum zu fahren, könnte man einfach durch den riesigen schwebenden Unterwassertunnel fahren und müsste keine Fähren mehr nehmen.

Landschaft zieht Touristen an

Besonders wegen der Landschaft ist Norwegen ein beliebtes Reiseziel. Möchte man heute die Küstenautobahn E39 in Norwegen abfahren, bräuchte man ungefähr 21 Stunden, um die Gesamtstrecke von etwa 1100 Kilometern zurück zu legen. Dass die Fahrt auf der E39 so lange dauert, liegt an den sieben Fähren, die man nehmen muss, um die Fjorde zu überqueren.

Fahrtzeit soll sich verkürzen

In den nächsten Jahren soll sich die Fahrtzeit durch den Unterwasserschwebetunnel um etwa sieben bis acht Stunden verkürzen. Dieser Tunnel liegt nicht wie andere unterhalb des Meeresbodens, sondern befindet sich zwischen Wasseroberfläche und Meeresboden. Aber wie soll der Tunnel „schweben“?

Laut den Behörden sollen die beiden Betonröhren, mit jeweils zwei Fahrbahnen von Pontons getragen oder aber auch durch Betonstützen bis zum Meeresboden von unten gestützt werden. Der Tunnel soll etwa 30 bis 50 Meter unter dem Meeresspiegel liegen und somit hält das Bauwerk sogar zwei Rekorde. Natürlich ist es kein 1100 Kilometer langer Tunnel, sondern er wird auch durch Brücken und Nebenarme, die zu anderen Städten und Teilen des Landes führen, unterbrochen. Trotzdem sprechen viele Fakten gegen den Bau des Tunnels, wie zum Beispiel unvermeidliche Unfälle oder sinkende Schiffe bei Schiffsunglücken, die den Tunnel beschädigen könnten.